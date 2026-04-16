Rechazan recurso de amparo de estudiante que mató a inspectora en Calama: Quiso suspender procedimiento por "enajenación mental"

16 abr. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un recurso presentado por la defensa de Hernán Meneses, estudiante de 18 años identificado como el autor del ataque al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que dejó una inspectora fallecida y otras heridas.

La defensa de Meneses buscaba suspender el procedimiento argumentando enajenación mental por parte del imputado, ya que la justicia permite pausar un juicio penal si es que existen antecedentes que acrediten que hay una enfermedad mental que le impidiera saber lo que hacía al momento de cometer el delito.

¿Qué respondió la Corte de Apelaciones?

Sin embargo, la autoridad rechazó el recurso de amparo, puesto que esta medida aplica para aquellas personas privadas de libertad injustamente; además, el imputado no está detenido ni preso de manera ilegal. Sin mencionar también la cantidad de antecedentes que acreditan su participación en el crimen.

"En consecuencia y como ya fuera anunciado, el control de legalidad de esta Corte consiste en verificar si la jueza recurrida aplicó el estándar normativo pertinente y si la conclusión negativa se apoya en razones objetivas y comprensibles, descartando arbitrariedad", cita el fallo de la Corte.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se decretó la prisión preventiva para Hernán Meneses, de 18 años de edad, tras ser acusado de asesinar a la inspectora María Victoria Reyes y herir a otras cuatro personas.

Además, este fin de semana una de las afectadas, Haydeé Moya, fue dada de alta a casi un mes del ataque, donde ella resultó gravemente herida.

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