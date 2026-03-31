"No pretendo sobrevivir": Cuaderno del atacante de Calama indica que buscaba fama y ser abatido por la policía

31 mar. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se está llevando a cabo la formalización de Hernán Meneses (18), imputado como autor del ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en el cual falleció la inspectora María Victoria Reyes (59) y que dejó además a otras cuatro personas heridas.

El enviado especial de Meganoticias, Matías Jeanneret, relató parte de la exposición del fiscal Eduardo Peña, entre estos, los escabrosos detalles de la planificación del crimen que se encontraron en un cuaderno del imputado que tenía una inscripción en latín que significa "Día de Ira".

El planificado ataque al colegio de Calama

"Señalaba, por ejemplo, que la fecha límite en que él planificaba realizar el ataque era el día 15 de mayo del presente año, que el lugar iba a ser justamente el colegio donde sucedieron los hechos", comenzó explicando el periodista de Mega.

A esto agregó que "el motivo detrás de este ataque era el odio, el capitalismo y la misantropía", siendo esto último una "aversión al trato con otras personas".

En cuanto al objetivo del ataque, el cuaderno indica que "las víctimas que pretendía atacar eran alumnos, niños de primero básico o, en su defecto, cualquier persona que se interponga en su acción. Él pretendía atacar a máximo cuatro víctimas, pero señalaba que idealmente pretendía atacar a ocho".

"No pretendo sobrevivir"

Uno de los escritos del cuaderno era bastante explícito: "No pretendo sobrevivir", señaló Meneses antes de indicar que el objetivo de su planificado ataque era "causar impacto, iba a recibir fama por el acto que iba a cometer".

Sobre las "contras" de realizar el crimen estaba el hecho de sobrevivir, ya que sabía que "probablemente se iba a ir detenido y que iba a recibir una condena de presidio perpetuo calificado".

"Él, eso sí, decía que quería ser abatido por un carabinero y que para eso tenía que demostrar, una vez que llegara la fuerza policial, que estaba en posesión de armas realistas para que Carabineros disparara en su contra", detalló finalmente Jeanneret.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Judicial