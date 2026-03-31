Hoy formalizan a imputado de ataque en colegio de Calama: No presenta patología psiquiátrica

31 mar. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el Juzgado de Garantía de Calama se realizará hoy, a las 9 horas, la formalización de Hernán Cristóbal Meneses Leal (18), el estudiante de cuarto medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta de la ciudad minera, quien mató de una puñalada a una inspectora del establecimiento y dejó heridos a tres alumnos y a otra inspectora.

Imputado no presenta patología psiquiátrica

La detención del sujeto se amplió el sábado pasado en el mismo tribunal a la espera de los peritajes psiquiátricos para determinar su imputabilidad. Quedó recluido en la cárcel de Antofagasta. En las últimas horas, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que el imputado no presenta patología psiquiátrica que le impida enfrentar a la justicia.

El brutal ataque con arma blanca se produjo a las 10:30 horas del viernes y la primera víctima en caer fue la inspectora María Victoria Reyes (59), quien murió en el patio tras sufrir una estocada en el tórax. Luego, atacó a la inspectora Ayde Moya y a otros tres alumnos de 16 años, dejando heridos de gravedad a uno de ellos al igual que Moya.

Los profesores y otros estudiantes lograron reducir a Meneses Leal y lo entregaron a Carabineros. Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía Regional de Antofagasta instruyó que el caso sea investigado por un equipo especial de la Fiscalía ECOH con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI. También se dispuso un fiscal especial a cargo.

Las posibles motivaciones del ataque

Sobre los motivos de la brutal agresión, se sospecha que el joven actuó en venganza por rencillas anteriores con un alumno. De partida, se trata de un ataque premeditado, ya que llegó al liceo con dos mochilas en la que portaba una bomba simulada, un machete, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante, gas pimienta y otros elementos que están siendo periciados.

Otra prueba de un ataque premeditado son sus mensajes en Instagram con fotos con cuchillos y una serie de animaciones sangrientas. Además, un video que él mismo habría programado en su canal de YouTube, bajo el nombre de "Ataque en el instituto Lazaeta", fue dado de baja por la plataforma tras aparecer después de los hechos. Incluso reivindicó ataques similares en otros países.

Meneses Leal es adulto para todos los efectos de la ley y hoy será formalizado por un homicidio calificado consumado y cuatro frustrados. En tanto, el Gobierno anunció una querella en su contra.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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