Detienen a estudiante tras ser sorprendido portando dos pistolas al interior de su colegio en Angol

30 mar. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo este lunes a un alumno en la comuna de Angol, región de La Araucanía, tras ser sorprendido con dos armas de fuego, droga y dinero en efectivo al interior de un establecimiento educacional.

El procedimiento se originó luego de un llamado al 133 realizado por el director del recinto, quien alertó a personal policial sobre una situación ocurrida durante la jornada escolar.

Según los antecedentes, el hecho se relaciona con un robo ocurrido el fin de semana en Collipulli y en el que habría participado el estudiante. El director se habría enterado de ello, por lo que decidió preguntarle. Allí, el joven le entregó una pistola.

Estudiante fue sorprendido con dos armas de fuego

El coronel Manuel Aravena, prefecto de Malleco, señaló que Carabineros se constituyó en el Liceo Comercial Armando Bravo, "a petición del director del establecimiento educacional, quien habría recepcionado de parte de un alumno una pistola a fogueo”.

"Se procede a la revisión de la mochila de este alumno, encontrando en su interior una pistola adaptada para el disparo, droga y dinero en efectivo, procediendo a la detención de este", agregó el uniformado.

Finalmente, desde la institución indicaron que se reforzarán las medidas preventivas en coordinación con autoridades educacionales. "

"Continuaremos con reuniones de coordinación con el DAEM, municipios y directores de establecimientos educacionales, además de charlas preventivas y un contacto prioritario con los directores", concluyó el oficial.