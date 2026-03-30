Incautan dos lanzacohetes y múltiples armas: Detienen a 6 integrantes de banda dedicada al microtráfico de droga

30 mar. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial en la comuna de Limache, región de Valparaíso, dejó al descubierto la presencia de armamento de guerra en manos de una banda investigada por tráfico de drogas. En el procedimiento se incautaron dos lanzacohetes, además de armas de fuego, munición y dinero en efectivo.

El despliegue, que permitió la detención de seis personas, se enmarca en una investigación que se extendió por cerca de tres meses y que buscaba desarticular a un grupo dedicado al microtráfico y a la comercialización de armamento.

El operativo

Las diligencias fueron lideradas por la Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público, a partir de antecedentes que daban cuenta de tráfico de drogas en la comuna. Con el avance del trabajo, se estableció que la organización también mantenía acceso a armamento.

Esto derivó en la ejecución de 12 órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles, lo que permitió detener a seis sujetos identificados como de interés en la causa.

Detalles de los lanzacohetes

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se trasladó hasta la zona y calificó los hechos como graves apuntando que “estamos frente a una incautación no menor de armas. Nueve armas de fuego, todas, según lo señalaron las pericias realizadas, con capacidad letales, o sea, son aptas para el disparo y, además, estos dos otros elementos, los lanzacohetes, que son, en definitiva, de guerra”.

Sobre estos últimos, el inspector del Tedax NRBQ de la PDI, Matías Hernández, explicó que “corresponde a un lanzacohete modelo AT4, que en este caso es un lanzacohete que no se encontraba con municiones al interior, sino que es de características desechables, es decir, de un solo uso”.

Añadió que “respecto al mecanismo interno en sí, de forma preliminar, podemos señalar que habría sido utilizado. No obstante, todo esto queda sujeto a las pericias técnicas que van a ser efectuadas por nuestra vía especializada”.

Capacidad y origen en análisis

Sobre las características de este tipo de armamento, detalló que “el diseño de su fabricación es contra blindaje, es decir, para atacar vehículos blindados y para atacar búnkers. A la vez, el contexto de fabricación de estos elementos son armas de guerra las dos, que contienen un alto explosivo en su interior”.

Asimismo, indicó que “respecto a la procedencia, si bien estos artefactos son de diseño sueco, hay distintas empresas en el mundo que las fabrican. La trazabilidad en sí es materia de investigación, lo que se le ha informado oportunamente a las autoridades respectivas”.

Desde la PDI se informó que el material será sometido a análisis para determinar su estado y eventual reutilización. El subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Hugo Haeger, señaló que “si bien este armamento es de uso militar, son de características desechables, fueron utilizados con anterioridad, que está en proceso de investigación, pero además estamos trabajando a través del laboratorio criminalística regional y central, para poder determinar si estos ejemplares balísticos pueden ser reutilizados en futuras ocasiones”.

Drogas y formalización

Durante los allanamientos también se incautaron drogas, específicamente cannabis y cocaína, lo que permitió establecer la actividad del grupo.

La fiscal regional Claudia Perivancich indicó que “además se encontró en su poder cantidades de droga, tanto cannabis como cocaína, y por lo tanto esto da cuenta de una organización que se orientaba al tráfico de pequeñas cantidades pero sumado a contar una importante cantidad de armas de fuego que les daba un poder intimidatorio y de aseguramiento de su conducta muy relevante”.

Agregó que “el día sábado recién pasado se formaliza la investigación, y en esa oportunidad se formalizan las seis personas involucradas por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, por porte de arma de fuego y naturalmente en una imputación que da cuenta de la agrupación de delincuentes que desarrollaban estas conductas”.

Cabe señalar que dos de los seis detenidos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.