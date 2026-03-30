Contienen a estudiante que llegó armado al colegio en Curicó

30 mar. 2026 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante de 14 años fue contenido este lunes en la mañana luego de ingresar armado a su colegio, ubicado en la ciudad de Curicó, región de Maule, portando un arma de fuego cargada al interior de su mochila.

El arma fue descubierta de manera oportuna, por lo que el incidente no generó una emergencia ni personas afectadas.

Madre del menor llegó al lugar

La pistola tenía cuatro tiros en la recámara, mientras el adolescente fue contenido en el lugar con efectivos de Carabineros y su madre.

Personal policial continúa en el lugar llevando a cabo las diligencias correspondientes, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.

¿Qué dijo Carabineros?

"Personal de Carabineros concurre hasta un establecimiento educacional de la comunidad de Curicó, donde ingresa un llamado a nivel 133 señalando que un menor se encontraba al interior de un establecimiento educacional con un arma de fuego", aseguró el mayor Juan Díaz Serrano, de la Primera Comisaría de Curicó,

"Al llegar llegal lugar, en conjunto con la madre que se encontraba en el lugar, contienen a este menor, y se hace la entrega de este armamento procediendo a la detención", agregó.

"Se hace presente que no hubo amenazas ni tampoco el menor sacó el armamento intimidando a algún funcionario del establecimiento educacional o a algún compañero", cerró el mayor Díaz.