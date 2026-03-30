Turba realiza millonario robo a oficina de la Municipalidad de Huechuraba en medio de incidentes por el Día del Joven Combatiente

30 mar. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada lunes, un grupo de sujetos protagonizó un robo en la comuna de Huechuraba, específicamente en una oficina administrativa de salud ubicada junto al Centro Cultural de la comuna. Todo ocurrió de forma paralela a los incidentes por el Día del Joven Combatiente.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los individuos no ingresaron al recinto cultural, sino que a una dependencia colindante. Desde ese punto sustrajeron diversas especies antes de darse a la fuga.

Forado en zona en obras facilitó el ingreso

El acceso se habría concretado a través de un forado realizado en el frontis del inmueble, sector que se encontraba en trabajos de mejoramiento. En ese contexto, estructuras instaladas como parte de las obras también resultaron dañadas.

“Estamos en presencia de un delito de robo con fuerza el lugar no habitado. Es un procedimiento que se gesta en horas de la madrugada, acá en la comuna de Huechuraba”, señaló el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía de flagrancia Centro Norte.

“Básicamente, lo que se trata es de una gran cantidad de sujetos, una turba de personas, alrededor de 20 o más personas que ingresan haciendo forados”, agregó.

Especies sustraídas y avalúo

Entre los objetos robados se contabilizan cerca de diez computadores, además de una caja fuerte que contenía documentos de bienestar, incluyendo vales de gas. Parte de estos elementos fue posteriormente recuperado en las cercanías de la población La Pincoya, tras diligencias policiales.

“Sustraen alrededor de diez computadores, avaluados en $8 millones aproximadamente, y posteriormente también sustraen una caja fuerte donde habían documentos de bienestar, de vales de gas, etcétera, que también avalúan, más los daños de la caja fuerte, en unos $10 millones de pesos más, aproximadamente”, expuso el persecutor.

Barricadas y disturbios en paralelo

El robo ocurrió en un contexto marcado por disturbios en las inmediaciones, a propósito del Día del Joven Combatiente. En sectores cercanos se levantaron barricadas y se registraron enfrentamientos, lo que obligó la intervención de personal policial con elementos disuasivos.

Durante la mañana, equipos municipales realizaron labores de limpieza en el sector, especialmente en los alrededores de la Plaza Cívica de Huechuraba, donde se retiraban escombros y vestigios de las barricadas.

En paralelo, la Fiscalía Centro Norte llegó al sitio del suceso para encabezar las diligencias, mientras se busca establecer si el robo guarda relación con los disturbios o si se trata de hechos separados.