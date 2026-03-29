Día del Joven Combatiente: Se reportan barricadas y enfrentamientos con Carabineros en Santiago
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo se conmemora el Día del Joven Combatiente, jornada en la cual se recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de agentes de la dictadura el día 29 de marzo de 1985.
La fecha se instauró como un momento de reflexión y movilización por las violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet; sin embargo, muchas veces termina en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las policías.
De acuerdo a la información de Carabineros, esta noche ya se están registrando los primeros disturbios en la capital, por lo que Red Movilidad implementó desvíos de buses en diferentes comunas de Santiago.Ir a la siguiente nota
Disturbios por el Día del Joven Combatiente
Peñalolén
Barricadas incendiarias en el eje de Avenida Grecia.
Estación Central
🚨 #EstaciónCentral: Un grupo de sujetos interrumpe el tránsito vehicular y peatonal instalando barricadas incendiarias y arrojando artefactos incendiarios y fuegos artificiales a Carabineros en Av. 5 de Abril con 7 de Octubre. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. pic.twitter.com/VIEA4DiR82— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 30, 2026
Cerro Navia
🚨 #CerroNavia: Un grupo de sujetos interrumpe el tránsito vehicular y peatonal instalando barricadas incendiarias, arrojando elementos incendiarios a Carabineros en calle Mapocho con Huelen.— Prefectura Santiago Occidente (@CarabPOccidente) March 30, 2026
Se mantienen desvíos de tránsito en el sector, prefiera vías alternativas y circule… pic.twitter.com/uy00YPZtP0
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