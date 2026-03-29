Día del Joven Combatiente: Se reportan barricadas y enfrentamientos con Carabineros en Santiago

29 mar. 2026 - 22:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se conmemora el Día del Joven Combatiente, jornada en la cual se recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de agentes de la dictadura el día 29 de marzo de 1985.

La fecha se instauró como un momento de reflexión y movilización por las violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet; sin embargo, muchas veces termina en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las policías.

De acuerdo a la información de Carabineros, esta noche ya se están registrando los primeros disturbios en la capital, por lo que Red Movilidad implementó desvíos de buses en diferentes comunas de Santiago.

Disturbios por el Día del Joven Combatiente

Peñalolén

Barricadas incendiarias en el eje de Avenida Grecia.

Aton

Estación Central

🚨 #EstaciónCentral: Un grupo de sujetos interrumpe el tránsito vehicular y peatonal instalando barricadas incendiarias y arrojando artefactos incendiarios y fuegos artificiales a Carabineros en Av. 5 de Abril con 7 de Octubre. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. pic.twitter.com/VIEA4DiR82 — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 30, 2026

Cerro Navia

🚨 #CerroNavia: Un grupo de sujetos interrumpe el tránsito vehicular y peatonal instalando barricadas incendiarias, arrojando elementos incendiarios a Carabineros en calle Mapocho con Huelen.



Se mantienen desvíos de tránsito en el sector, prefiera vías alternativas y circule… pic.twitter.com/uy00YPZtP0 — Prefectura Santiago Occidente (@CarabPOccidente) March 30, 2026

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