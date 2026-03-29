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Día del Joven Combatiente: Se reportan barricadas y enfrentamientos con Carabineros en Santiago

¿Qué pasó?

Este domingo se conmemora el Día del Joven Combatiente, jornada en la cual se recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de agentes de la dictadura el día 29 de marzo de 1985.

La fecha se instauró como un momento de reflexión y movilización por las violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet; sin embargo, muchas veces termina en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las policías.

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De acuerdo a la información de Carabineros, esta noche ya se están registrando los primeros disturbios en la capital, por lo que Red Movilidad implementó desvíos de buses en diferentes comunas de Santiago.

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Disturbios por el Día del Joven Combatiente

Peñalolén

Barricadas incendiarias en el eje de Avenida Grecia.

Aton

Estación Central

Cerro Navia

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