Mujer recibió disparo de parte de manifestantes que se enfrentaban a Carabineros en San Bernardo: Está en riesgo vital

30 mar. 2026 - 02:24 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este lunes se desarrollaron incidentes en diferentes puntos de la capital en conmemoración del Día del Joven Combatiente.

Específicamente, en la comuna de San Bernardo, un grupo de manifestantes comenzó a disparar a Carabineros, momento en que una mujer, que no tenía relación con los hechos, fue alcanzada por un proyectil.

Víctima venía saliendo de estación de metro tren

Según información preliminar de Carabineros entregada a Meganoticias, la víctima estaba saliendo de la estación de MetroTren Nos Lo Blanco cuando recibió uno de los disparos que estas personas percutaban hacia la policía.

Inmediatamente, la mujer, junto a una persona que la acompañaba, ingresaron a un domicilio que les abrió las puertas y se percataron que había recibido un tiro en la zona del abdomen.

Actualmente, la víctima se encuentra en riesgo vital producto del disparo recibido y está siendo atendida en el Hospital El Pino de la comuna.

De momento, Carabineros de la 62.ª comisaría de San Bernardo adoptó el procedimiento, mientras que se realizan las diligencias correspondientes en conjunto con la Fiscalía para aclarar la dinámica de los hechos.