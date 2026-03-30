Detienen en el Metro a tercer implicado en secuestros en Santiago

30 mar. 2026 - 07:24 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un seguimiento previo, la Policía de Investigaciones concretó la detención del tercer integrante vinculado a dos secuestros ocurridos en la comuna de Santiago durante diciembre de 2025. El procedimiento se llevó a cabo cuando el sujeto ingresaba a una estación de Metro, lugar donde fue interceptado por funcionarios que ya manejaban información sobre sus movimientos.

El detenido se suma a otros dos imputados ya identificados en la causa, en una investigación que se inició tras la denuncia de vecinos que alertaron sobre situaciones irregulares en un mismo edificio, con pocos días de diferencia.

Secuestros en un mismo edificio

Los hechos se remontan al 4 y 7 de diciembre, cuando dos ciudadanos colombianos fueron retenidos contra su voluntad durante varios días. Ambos casos ocurrieron en el mismo inmueble, lo que permitió establecer un patrón que activó diligencias coordinadas entre la PDI y el Ministerio Público.

Tras recuperar su libertad, las víctimas entregaron antecedentes que permitieron avanzar en la identificación de los responsables, quienes además eran conocidos previamente por los afectados.

El fiscal SACFI Centro Norte, Ernesto González, detalló: “Se trataría de dos personas que fueron víctimas de estos secuestros, son nacionalidad colombiana ambos, y que estuvieron privados de libertad”.

Hallazgo de droga en bodegas

En paralelo a las detenciones, se realizaron allanamientos en el mismo edificio donde ocurrieron los secuestros. En ese contexto, se descubrió que en bodegas del lugar se almacenaban cerca de 200 kilos de cannabis sativa, los que fueron incautados por la policía.

El jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, Hassel Barrientos, explicó: “En los primeros días se logra identificar a dos personas, una ciudadana chilena y un ciudadano colombiano como autores de este delito, los que son detenidos, logrando en esta misma investigación incautar alrededor de 200 kilos de marihuana cannabis sativa. Se logra cruzar la información respecto a la identidad de estos ciudadanos colombianos en su mayoría, estableciendo que pertenecen a una organización criminal denominada Los Chotas, de origen colombiano, específicamente del distrito de Buenaventura, que se dedican principalmente al delito de tráfico de drogas a gran escala, a extorsiones y también a secuestros de este tipo”.

Prisión preventiva y avance de la causa

Con la detención del tercer implicado, el tribunal determinó su ingreso a prisión preventiva, considerando los antecedentes reunidos durante la investigación. En la causa ya se encontraban otras dos personas privadas de libertad.

Sobre esto, el fiscal Ernesto González señaló: “El imputado fue dispuesto en prisión preventiva por parte del tribunal. Estimó el tribunal que su libertad ha constituido un peligro para la seguridad de la sociedad. La investigación se encuentra vigente, en donde se procede la detención de otras dos personas que se encuentran privadas de libertad en esta causa, un ciudadano también de nacionalidad colombiana que está privado de libertad, y además una mujer de nacionalidad chilena que también está privada de libertad por este hecho”.

Banda con presencia en Chile

Los antecedentes reunidos permitieron establecer que los imputados estarían vinculados a una organización criminal transnacional conocida como “Los Chotas”, con base en Colombia. Según la investigación, este grupo ya contaba con presencia en Chile desde al menos 2022, principalmente en la zona norte.

El caso continúa en desarrollo, mientras se indaga la participación de otros posibles involucrados y se profundizan las diligencias en torno a las actividades de esta organización en el país.