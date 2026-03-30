"Era como mi segunda mamá": Estudiantes despidieron en emotivo funeral a inspectora asesinada en colegio de Calama

30 mar. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la comunidad de Calama despidió entre lágrimas a María Victoria Reyes, inspectora de 59 años que fue asesinada con arma blanca por un estudiante de cuarto medio al interior del colegio en donde ella trabajaba.

El hecho ocurrió el viernes 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. El agresor, de 18 años, también atacó y dejó en riesgo vital a una paradocente y a un alumno de segundo medio. Además, hay otros dos menores heridos.

Emotiva despedida de inspectora

A eso de las 08:30 horas se inició el cortejo fúnebre. Comenzó en la capilla del instituto en donde se desempeñaba Reyes, luego recorrió diversas arterias de la comuna y se detuvo un momento frente a su domicilio.

El trayecto continuó hasta Chuquicamata y posteriormente emprendió rumbo hacia la localidad de La Guaica, en donde se realizó su cremación.

"Era como mi segunda mamá"

"Yo la conozco de primero básico, cuando ella trabajaba en Enfermería. Yo pasaba en Enfermería, la pasaba a ver a ella", relató un estudiante de cuarto medio a Meganoticias.

"Yo era su regalón, era como mi abuela, como mi segunda mamá. Yo le dije que ella me iba a ver salir de cuarto medio, que yo se lo iba a dedicar", expresó.

Pese a su fallecimiento, aseguró que de todas formas le dedicará su licenciatura, "porque sé que me está viendo desde arriba, porque yo no la voy a olvidar nunca, siempre me va a estar cuidando".

"Todos la veían como una inspectora, pero si la hubieran conocido a fondo, se hubieran encontrado con una hermosa persona", manifestó.