Llega primer pórtico detector de metales a colegio de Calama donde se registró mortal ataque

30 mar. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se concretó la entrega del primer pórtico detector de metales en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, establecimiento que fue escenario de una tragedia la semana pasada, luego que uno de sus estudiantes asesinara con arma blanca a una inspectora.

El hecho ocurrió el viernes 27 de marzo, luego de que el agresor, un joven de 18 años que cursaba cuarto medio y que luego fue detenido, ingresara al colegio armado con cuchillos y gas pimienta. El ataque dejó heridos a tres estudiantes de segundo medio y una paradocente.

Cuenta con dos paletas detectoras de metales

El artefacto, donado por el Gobierno Regional de Antofagasta, llegó envuelto en una caja de cartón a dependencias del instituto a eso de las 14:00 horas, siendo recibido por autoridades y parte de la comunidad escolar.

El pórtico contará con dos paletas detectoras de metales, con las cuales se busca tener un mayor control en los ingresos al recinto educacional. Sin embargo, las autoridades son conscientes de que esta no es la solución definitiva.

Pórtico no puede ser armado todavía

El arco de seguridad, sin embargo, no puede ser utilizado todavía. Para armarlo siquiera, se debe esperar que el colegio levante el protocolo correspondiente con el ministerio de Educación.

"Se tiene que autorizar por la subsecretaría de Educación. Pedimos celeridad a la seremía en ese proceso y con eso ya podría empezar a funcionar", explicó el gobernador regional Ricardo Díaz.

Por su parte, el representante sostener del instituto, Jorge Reyes, señaló que se necesita "la aprobación del consejo escolar para llevar a cabo esto, y posteriormente viene el uso de los protocolos y los procesos que exige la normativa".

"No es la solución de fondo"

"Esta no es la solución de fondo, nosotros creemos que tiene que haber un trabajo mucho más sistemático en temas de salud mental", reconoció Díaz.

Al respecto, hizo un llamado a que la ministra de Educación viaje a la región, para que en conjunto "vayamos abordando los temas de salud mental".