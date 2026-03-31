"Lucho Plátano" es condenado a cadena perpetua y a otros 61 años por cuatro homicidios: Mató a comisario de la PDI

31 mar. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Sexto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo a Luis Vásquez, más conocido como "Lucho Plátano", quien fue juzgado por el robo con homicidio al comisario de la PDI, Daniel Valdés, el 17 de enero de 2023 en la comuna de La Cisterna.

El tribunal impuso además una pena de 61 años extra de cárcel por tres homicidios consumados, cuatro frustrados, tráfico de drogas y porte de arma de fuego.

¿Qué informó la Fiscalía?

"La Fiscalía Metropolitana Sur obtuvo sentencia condenatoria contra acusado 'Lucho Plátano' de presidio perpetuo por robo con homicidio contra funcionario PDI", informó el Ministerio Público en su cuenta de X (Twitter).

El ente persecutor agregó que Vásquez fue condenado a "otros 61 años por 3 homicidios consumados, 4 frustrados, además de tráfico de drogas y porte de arma de fuego prohibida".

El fiscal Milibor Bugueño destacó la "condena ejemplar", señalando que "esto puede dar, al menos, un poco de tranquilidad a las distintas víctimas (...) No solo a las víctimas directas, sino también a las poblaciones en donde ocurrieron la mayoría de estos delitos".

Bugueño explicó que "también el coimputado del hecho número 6 (asesinato de Valdés), como coautor de robo con homicidio, la persona que había manejado este vehículo que trasladó a Vásquez Villenas, también lo condenan a 15 años y un día".

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