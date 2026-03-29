Mamá de Cristóbal Miranda critica rechazo de prisión preventiva para "Jauría del Biobío": "En los chats sale la planificación"

29 mar. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

El sábado pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción desestimó la prisión preventiva y confirmó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para Benjamín Ignacio Folch Friedl, Agustín Luciano Pezo Aguilera, León Agustín Flores Basáez y Frank Hengst Salas, presuntos miembros de la denominada "Jauría del Biobío", quienes fueron imputados como "coautores del delito consumado de homicidio calificado" de Cristóbal Miranda.

Miranda, de 20 años, falleció tres días después de haber recibido una brutal golpiza en una fiesta de Año Nuevo que se celebró en la comuna de Talcahuano.

"Fue premeditado y así está comprobado"

Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda, conversó con Meganoticias Siempre Juntos y abordó la decisión que tomó el tribunal.

"No es la cautelar que nosotros solicitábamos porque acá hay acreditado, y así lo indicó la corte, que los cinco imputados están por un homicidio calificado. Esto es uno de los crímenes más graves que tiene nuestra legislación chilena y dieron una medida cautelar baja, donde nuestros derechos han sido vulnerados como víctimas", dijo Olivares.

Respecto a las pruebas que se mostraron en el desarrollo de la audiencia, donde una de ellas fue una serie de conversaciones de chat, Carolina dijo que el crimen de su hijo "fue premeditado y así está comprobado. En los chats sale claramente la planificación, sale el vocabulario, que es irreproducible, de cómo trataban a mis hijos y las cosas que iban a hacer".

"Y lamentablemente la jueza, no sé si es porque es jueza de menores, indicó que era una conversación propia a la inmadurez de la edad. Yo quiero decirle que mis hijos no hablan así, que la mayoría de los jóvenes de esa edad no se refieren a otras personas, a seres humanos, desde esa manera, tampoco planifican un crimen", recalcó la madre de Cristóbal Miranda sobre las palabras de alto calibre que usaron los imputados.

Carolina Olivares recalcó que "a raíz de esas conversaciones de chat, mi hijo hoy está muerto".

Por último, la madre de Cristóbal Miranda afirmó: "Si tratan de desacreditar los testimonios de las víctimas, de quienes sobrevivieron al ataque, no lo vamos a permitir".

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