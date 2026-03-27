Padre pidió dejar de pagar pensión a hijo de 27 años que no estudiaba y tenía ingresos propios

27 mar. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Letras y Garantía de Chañaral, en la región de Atacama, resolvió poner fin a una pensión alimenticia que un hombre pagaba a su hijo de 27 años, al constatar que este contaba con ingresos propios y no cursaba estudios superiores.

De acuerdo al fallo judicial, al que tuvo acceso el medio El Desconcierto, la obligación había sido fijada cuando el beneficiario era adolescente y posteriormente fue rebajada en tribunales a un monto cercano a los $495.651 mensuales.

Pese a ello, el padre continuaba cumpliendo con el pago, aun cuando su hijo ya tenía 27 años y trabajaba, por lo que decidió recurrir a la justicia para poner término a la obligación.

Argumentos y antecedentes del caso

Ante el tribunal, el demandante sostuvo que su hijo no cumplía con las condiciones legales para seguir recibiendo la pensión, ya que no estudiaba y mantenía una actividad laboral con ingresos propios.

Durante el proceso, el tribunal constató que el demandado no respondió a la demanda interpuesta por su padre y mantuvo una actitud de rebeldía a lo largo del juicio.

En ese contexto, el juzgado analizó distintos antecedentes, como certificados de nacimiento, causas anteriores y oficios dirigidos a instituciones públicas, los cuales confirmaron que el hijo desarrollaba una actividad laboral remunerada.

Además, se verificó que no cursaba estudios ni presentaba condiciones que justificaran la mantención de la pensión, como enfermedades u otras situaciones que le impidieran generar ingresos propios.

Decisión del tribunal

Con estos antecedentes, el tribunal resolvió acoger la demanda y declarar el cese de la pensión de alimentos, poniendo fin a la obligación del padre.

Asimismo, se determinó que cada parte deberá asumir sus propios costos, debido a que no existió oposición formal durante el proceso judicial.

Finalmente, el tribunal recordó que la legislación establece que la pensión de alimentos se extiende hasta los 21 años, o hasta los 28 en caso de que la persona se encuentre estudiando, condición que en este caso no se cumplía.