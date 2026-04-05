Asistente de educación atacada en Calama salió de riesgo vital: "Se mantiene en estado delicado"

05 abr. 2026 - 08:55 hrs.

La familia de Haydée Moya Moya, la asistente de educación del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que sobrevivió al ataque del 27 de marzo pasado, informó que salió de riesgo vital en el Hospital del Cobre, donde permanece internada.

"Si bien hoy se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo de salud, se encuentra fuera de riesgo vital", indicó la familia Alavia Moya en un comunicado difundido ayer sábado.

"Agradecemos profundamente todas las manifestaciones de apoyo y cariño recibidas desde distintas comunidades educativas a lo largo de Chile, y de manera muy especial a las y los trabajadores de la educación que el día jueves se manifestaron en la comuna de Calama", añadió.

Alumno atacado está en coma inducido

"Asimismo, queremos expresar toda nuestra solidaridad con la familia de Renato Codoceo (alumno), quien se mantiene en estado grave de salud en coma inducido. Seguimos rogando por su pronta recuperación y porque se haga justicia con María Victoria Reyes (la inspectora asesinada)", agregó la nota.

"Sn duda, lo ocurrido es un llamado de atención urgente para garantizar condiciones de seguridad que permitan que quienes trabajan en educación puedan ejercer su labor con la certeza de que saldrán a educar y regresarán a sus hogares sanos y salvos", indicó el comunicado.

"Solicitamos respeto y comprensión en este difícil momento, resguardando la privacidad de nuestra familia. Estaremos informando a través de canales oficiales cualquier actualización", cerró la declaración.

El ataque

El 31 de marzo pasado, el Juzgado de Garantía de Calama decretó la prisión preventiva de Hernán Cristóbal Meneses Leal, 18 años, el estudiante de cuarto medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta de la ciudad minera, quien mató de una puñalada a una inspectora del establecimiento y dejó heridos a tres alumnos y a una asistente de educación.

La Fiscalía de Calama lo formalizó por un homicidio calificado consumado, cuatro homicidios frustrados, infracción a la ley de armas, tenencia de artefacto y porte de arma corto punzante, tras lo cual el tribunal decretó su prisión preventiva. Además dio un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

El brutal ataque con arma blanca se produjo a las 10:30 horas del viernes 27 y la primera víctima en caer fue la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, quien murió en el patio tras sufrir una estocada en el tórax. Luego, atacó a la asistente Haydeé Moya y a otros tres alumnos de 16 años, dejando heridos de gravedad a uno de ellos al igual que Moya.

Los profesores y otros estudiantes lograron reducir a Meneses Leal y lo entregaron a Carabineros. Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía Regional de Antofagasta instruyó que el caso sea investigado por un equipo especial de la Fiscalía ECOH con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la PDI. También se dispuso un fiscal especial a cargo.

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Peña reveló un cuaderno que Meneses mantenía en su casa, y en el que planificó detalladamente su violento ataque. Entre los aspectos más relevantes expuestos fue que el sujeto tenía como objetivo a estudiantes de primero básico, argumentando su mayor vulnerabilidad. Entre los aspectos más relevantes expuestos fue que el sujeto tenía como objetivo a estudiantes de primero básico, argumentando su mayor vulnerabilidad.

Meneses llegó al liceo con dos mochilas en la que portaba una bomba simulada, un machete, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante, gas pimienta y otros elementos que están siendo periciados.

Otra prueba de un ataque premeditado son sus mensajes en Instagram con fotos con cuchillos y una serie de animaciones sangrientas. Además, un video que él mismo habría programado en su canal de YouTube, bajo el nombre de “Ataque en el instituto Lazaeta”, fue dado de baja por la plataforma tras aparecer después de los hechos. Incluso reivindicó ataques similares en otros países.

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