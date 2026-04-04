La ciencia reabre el misterio de Jesús: ¿Cómo murió realmente y qué enigmas siguen sin respuesta?

04 abr. 2026 - 09:10 hrs.

Jesús continúa siendo una de las figuras más influyentes de la historia, con un impacto que ha trascendido más de dos mil años y que sigue marcando la cultura, la religión y el pensamiento de millones de personas en todo el mundo. Su vida, muerte y el relato de su resurrección mantienen abiertas preguntas que hoy también son abordadas desde la ciencia.

Investigaciones sobre la vida y muerte de Jesús

En torno a sus últimas horas, distintas investigaciones han puesto el foco en comprender cómo ocurrió realmente la crucifixión, uno de los métodos de ejecución más brutales del mundo romano. Lejos de las representaciones tradicionales, los análisis sostienen que los clavos habrían sido fijados en las muñecas y no en las palmas, debido a que estas no podrían soportar el peso del cuerpo.

La propia mecánica de la crucifixión plantea un escenario de muerte complejo. La evidencia apunta a que la causa más probable habría sido una asfixia progresiva combinada con un shock hipovolémico, provocado por la pérdida de sangre, el agotamiento físico extremo y la imposibilidad de respirar con normalidad.

También se han revisado aspectos del camino hacia la crucifixión. Surge la interrogante sobre si era posible que, en su estado físico, Jesús cargara la cruz completa, planteándose como alternativa que solo haya transportado el madero horizontal, que luego era fijado a una estructura vertical previamente instalada.

A estos elementos se suman descripciones de episodios de intenso sufrimiento previo, como la posibilidad de haber experimentado hematohidrosis, un fenómeno poco frecuente en el que una persona puede sudar sangre en situaciones de estrés extremo, registrado en muy pocos casos en la historia médica.

El santo sudario y preguntas sin respuestas

Otro de los grandes enigmas es el llamado santo sudario, una tela que presenta marcas compatibles con heridas y una imagen corporal que ha sido descrita como un negativo fotográfico. Mientras algunos estudios sostienen que su origen corresponde a la Edad Media, su naturaleza sigue siendo objeto de debate.

Pese a los avances científicos y tecnológicos —incluyendo intentos de reconstrucción facial mediante inteligencia artificial—, persisten interrogantes fundamentales sobre su vida y su muerte.

Así, entre explicaciones médicas, evidencia histórica y nuevas herramientas tecnológicas, la figura de Jesús continúa situada en un territorio donde la ciencia busca respuestas, pero el misterio permanece.