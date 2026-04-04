Así luce en la actualidad la destacada bailarina Paulina López, triunfadora de Rojo hace 21 años

04 abr. 2026 - 09:45 hrs.

Una de las ganadoras más recordadas del exitoso programa de talentos de TVN es Paulina López: la querida bailarina nacional triunfó en la competencia de Rojo en el año 2003 y fue parte de la segunda generación, pero terminó siendo eliminada y dos años después volvió por la revancha.

Esa fue su primera aparición en televisión abierta, compitiendo contra María Isabel "Icha" Sobarzo, Raúl Peralta, Leticia Zamorano, entre otros participantes, pero no logró llevarse el primer lugar y quedó inconforme con el resultado.

Paulina López en Rojo.

La actualidad de Paulina López

Luego de competir en 2005 en una edición especial del programa de TVN, se coronó como la flameante ganadora, y destacó por sobre sus compañeros a pesar de que venían de diferentes partes del mundo a competir por el primer lugar.

Y aunque su carrera nació en la televisión, decidió alejarse de la pantalla, pero continuó dedicándose a lo que más ama: el baile. Desde hace más de 20 años comenzó a coreografiar diferentes programas y espacios tras bambalinas, y alguna que otra vez ha sido invitada en estelares.

Además, se ha desempeñado en otras áreas de la danza: fue jueza de diversos concursos y especiales de baile en todo Chile, impartió clases de baile para empresas, formó una academia junto a Pablo Vargas y Yamna Lobos, y actualmente sigue siendo parte de agrupaciones y presentándose en diferentes escenarios.

También formó familia, ya que fue mamá por primera vez en 2011 y 9 años después por segunda vez, lo que la obligó por un tiempo a dejar los escenarios, pero luego de retomar el baile, actualmente sigue potenciando su destacada carrera.

Así luce en la actualidad Paulina López:

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