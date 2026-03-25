Fue una de las figuras emblemáticas de Rojo: Así luce en la actualidad la bailarina Yamna Lobos

25 mar. 2026 - 08:14 hrs.

Una de las exparticipantes del exitoso programa de talentos de TVN es Yamna Lobos: la destacada bailarina nacional brilló en la competencia de TVN entre el 2002 y el 2007 y participó en diferentes programas de baile durante años en la televisión.

Inició su carrera en las pantallas luego de su fugaz paso por el espacio juvenil de Mega Mekano, en el año 2000, pero decidió renunciar para seguir estudiando hasta dos años después, cuando aterrizó en TVN.

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La actualidad de Yamna Lobos

Logró el tercer lugar de la competencia y se incorporó al Clan Rojo, donde posteriormente ganó como la "Más Popular" con más de 47 mil votos. Durante el mismo tiempo, junto a su amiga de ese entonces, Maura Rivera, lanzaron un cover de "La Cocotera" y causaron revuelo entre los televidentes.

Durante el pasar de los años participó en más programas de baile y talento, pero fue en el 2022 que se le vio por última vez en televisión, porque luego se dedicó brevemente a un trabajo dentro de la Municipalidad de Temuco.

Fue gerenta de la Corporación de Deportes de Temuco, y a pesar de que fue una experiencia buena en su vida, el clima, la soledad, el baile y la lejanía de su familia la obligaron a devolverse a Santiago hasta ahora: tiene 43 años y es entrenadora de baile y movimiento corporal, trabajando también en eventos y producciones en todo el país.

Una de las últimas noticias de Yamla Lobos fue que será una de las personas que guíe a la próxima Miss Universe La Reina 2026 para potenciar la presencia escénica y movimiento de la candidata que resulte ganadora.

Así luce en la actualidad Yamna Lobos:

Instagram de Yamna Lobos. / @yamnalobos