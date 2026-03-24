El radical cambio físico de Jean Bohus, el conocido estilista de los famosos: Comenzó tras traumático asalto

24 mar. 2026 - 11:09 hrs.

En abril de 2024, Jean Bohus, estilista conocido por trabajar con figuras de la televisión y el espectáculo chileno, sufrió un violento asalto en Chicuero: le robaron el auto, lo apuñalaron y le dispararon en la pierna tras enfrentarse a los delincuentes.

Un incidente que lo dejó con un fuerte trauma. "Hubo días en que terminaba llorando en la ducha (al ver las cicatrices). Intentaron matarme", recordó en conversación con Las Últimas Noticias.

De hecho, comenzó a descuidar su cuerpo y cayó en un fuerte bajón anímico que duró un largo tiempo, hasta que hace siete meses decidió dar un vuelco en su vida y comenzar a entrenar para alcanzar un radical cambio de look que hoy lo tiene orgulloso: "Estoy super saludable y eso me hizo bien para superar el trauma del asalto. Ahora estoy mucho más tranquilo".

"Tuve un trauma súper fuerte que me destruyó la cabeza y el cuerpo"

Tras el asalto, Bohus siguió con su vida habitual, pero "me dejé de arreglar, me dejé estar, perdí mi estado físico, me asustaban los ruidos fuertes, lloraba en cada esquina. Era un trauma silencioso. Yo trabajaba bien, les sonreía a todos, hasta que un día me di cuenta de que me estaba destruyendo lentamente. Después del asalto, mi cuerpo empezó a somatizar".

Después de la Gala del Festival de Viña 2025, lo internaron por una crisis de colon irritable. En ese momento, Ingrid Cruz y Eugenia Lemos, dos de sus clientas, lo ayudaron a hacer un cambio en su vida.

Empezó a ir al gimnasio y comenzó un estricto régimen: "Sigo una pauta de alimentación, tengo un entrenador, no tomo, no fumo, casi no carreteo, y así subí 15 kilos de masa muscular y bajé el porcentaje de grasa. Entonces tengo la piel pegada a mi guata, jajajá. Ahora tengo 41 años y me siento encachado".

"Tuve un trauma súper fuerte que me destruyó la cabeza y el cuerpo. Y claro, tengo las cicatrices del asalto, pero hoy las cargo en un cuerpo con el que me siento cómodo, entonces pasaron a ser secundarias. Ahora puedo decir que estoy bien. Me estaba odiando y hoy me quiero. Esto lo hice para mí y este es el tipo de hombre que me gusta ser", sinceró.