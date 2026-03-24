"Quizás es un término un poco fome": El reflexivo mensaje de Kika Silva luego de separarse de Gonzalo Valenzuela

24 mar. 2026 - 15:21 hrs.

Durante una conversación en un podcast, Kika Silva hizo una emotiva reflexión sobre su quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela y cómo vive actualmente el proceso de separación, y decidió "criticar" a la gente que "esperaba que haya sido algo malo".

La opinión de Silva nace a raíz de que diversos seguidores mencionaron que la ruptura amorosa habría sido producto de una infidelidad por parte de Valenzuela, incluso dijeron que lo habrían visto con alguien comiendo en un restaurante de Zapallar.

La reflexión de Kika Silva: "Quizás es un término un poco fome"

Fue la periodista Javiera Quiroga en su podcast "Más que Titulares", quien preguntó: "Hace poco comunicaste sobre tu quiebre matrimonial... ¿Cómo estás?", y Silva decidió transparentar su situación actual.

"Lo estoy viviendo como cualquier pareja que intenta tener un término en buenas condiciones. (...) Yo no puedo decir que hoy día soy mejor amiga de Gonzalo, imposible. Pero intentando hacer las cosas de la mejor forma posible. Y creo que es lo más importante", haciendo énfasis en una ruptura sana y no polémica.

Además, realizó una "crítica" para quienes esperaban un quiebre más mediático: "Quizás es un término un poco fome. (...) Me he dado cuenta este tiempo de que quizás para la gente no es tan normal que uno tenga un término sin algo abrupto, negativo".

"Si uno está con esa persona, o si estuvo con esa persona, es porque uno lo quiere, pero me he dado cuenta de que la gente espera como que haya algo malo: una infidelidad, una pelea, como algo drástico, en mala onda", apuntó la modelo.

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