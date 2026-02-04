"Por respeto a Kika": Gonzalo Valenzuela revela quién es la "rubia" con la que lo vieron en Zapallar

04 feb. 2026 - 08:02 hrs.

Hace algunos días, los portales de farándula reportaron que turistas y residentes de Zapallar vieron a Gonzalo Valenzuela junto a la persona con la que supuestamente habría engañado a Kika Silva.

Fue la panelista de "Zona de Estrellas", Adriana Barrientos, quien aseguró que la misma Kika Silva habría encontrado al actor junto con una "rusia" en un restaurante en la costa del país.

¿Quién es la rubia con la que vieron a Valenzuela?

A través de redes sociales, Gonzalo Valenzuela compartió una serie de imágenes en donde efectivamente se ve junto con una mujer rubia, y añadió un mensaje aclarando la situación.

"'Esta lo aclaro por respeto a Kika'. El día de mi cumpleaños. Me vieron caminando y comiendo con una rubia PRECIOSA... Seguramente nos vieron porque nos sentamos afuera, en la terraza del restaurante", escribió.

"Era ella... la de la última foto. Gracias", foto en donde se ve a Valenzuela y la misma Kika Silva, derribando el rumor de la infidelidad que difundió la "leona".

Revisa la foto:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gonzalo Valenzuela Ho?lzel (@gonzalovalenzuelaoficial)

Todo sobre Gonzalo Valenzuela