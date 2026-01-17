Kika Silva sorprende al posar con hijo de Gonzalo Valenzuela y descarta embarazo

17 en. 2026 - 10:15 hrs.

Una serie de comentarios desató una publicación en redes sociales de Kika Silva, de hace varios días, en la que aparece posando con Silvestre, el hijo de Gonzalo Valenzuela, su actual pareja.

La publicación causó sorpresa en la mayoría de sus seguidores por lo grande que está el adolescente, quien a sus 17 años se ve idéntico a su padre.

La foto del hijo de Gonzalo Valenzuela

A través de una historia en Instagram, Kika publicó la foto junto a Silvestre en una tienda de ropa: "Parada flash antes de viajar", escribió la conductora de televisión.

Si bien no entregó detalles del lugar al que iban, más tarde la también influencer publicó una foto con su perro en una playa.

Kika Silva descarta embarazo

Antes de la publicación con el hijo de su esposo, Kika publicó otra fotografía en la que aparecía tocándose el abdomen, lo que para muchos fue una señal de que estaba embarazada.

Sin embargo, la health coach desmintió los rumores y comentó en sus redes: "Oigan, quiero aprovechar de decirles que no, no estoy embarazada. Hace mucho rato, desde que estoy con Gonzalo, muchas veces como que creen que estoy embarazada. Sí, estoy bastante más hinchada. Quizás estoy más rellenita, pero no estoy embarazada".

