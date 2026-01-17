Primo de educadora de párvulos asesinada en región del Biobío: "Vamos a requerir ayuda de la comunidad para esclarecer el hecho"

17 en. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana se realiza la formalización de dos sujetos acusados de participar en la muerte de Magdalena Burgos, educadora de párvulos de 40 años que fue asesinada en Florida, región del Biobío.

Hasta el lugar no solo llegaron los imputados y la familia de la víctima, sino también decenas de personas que protestan por el hecho.

“Esperamos las máximas sanciones para estas dos personas”

Flavio Araneda, primo de la mujer y también periodista, conversó con Meganoticias Siempre Juntos y explicó el sentir de la familia.

“Primero, agradecer a las personas que llegan para participar de esta manifestación... Como familia esperamos las máximas sanciones para estas dos personas que serán formalizadas”, dijo.

Añadió que “ellos no tienen ninguna relación con Magdalena. Una de las personas sería vecino de mi prima y eso es de máxima gravedad... Esto es el principio de un juicio y vamos a requerir ayuda de la comunidad para esclarecer el hecho. Hay que determinar si la estaban acosando, si lo habían planificado”.

Para cerrar, expuso que “las autoridades han estado en constante contacto con la familia, especialmente los padres de mi prima. Agradecemos eso, entregando antecedentes en un hecho tan brutal que nos toca vivir como familia”.