Un muerto y un herido dejó colisión de auto contra árbol en la comuna de Cerro Navia

¿Qué pasó?

Un muerto y un herido dejó una colisión de un auto contra un árbol en la comuna de Cerro Navia.

El hecho, según reportó la periodista de Meganoticias, Catalina Briones, se produjo, aproximadamente, a las 05:30 horas.

Según los primeros reportes, el vehículo se trasladaba por calle Huelén de sur a norte cuando impactó contra el árbol.

“Vecinos escucharon un fuerte estruendo”, dijo la profesional de Meganoticias sobre el accidente.

La vocería oficial la entregó el capitán Nicolás Vladimirov, de la 45 comisaría de Cerro Navia.

“Por esta situación que se investiga, se generó un accidente... El conductor del auto habría perdido el control del vehículo, muriendo uno de los ocupantes del móvil y el otro fue enviado a un centro asistencial”, señaló.

