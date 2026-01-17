Investigan posible tour delictual en Quinta Normal: Banda habría cometido dos encerronas en menos de 30 minutos

17 en. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros investiga dos robos de vehículos aparentemente protagonizados por la misma banda delictual, hechos ocurridos con solo minutos de diferencia la noche del viernes en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

Adulto mayor sufrió encerrona, pero logró recuperar su vehículo

De acuerdo a los primeros antecedentes, pasadas las 23:00 horas se registró una encerrona en la intersección de calle Jorge Walls con pasaje 9. En el lugar, un adulto mayor que llegaba a su domicilio a bordo de su vehículo fue abordado por sujetos en una camioneta, desde la cual descendieron cuatro personas a rostro descubierto.

Según el relato de la víctima, los individuos lo intimidaron con un objeto contundente (fierro). Tras un leve forcejeo, el hombre descendió del vehículo, momento en el que la banda logró sustraerlo. En el lugar también se mantenía un segundo auto, cuyos ocupantes no se bajaron.

El adulto mayor pidió ayuda una vez que los antisociales huyeron, siendo asistido por personal de Seguridad Ciudadana. Los inspectores lo acompañaron a buscar el automóvil, el que fue encontrado abandonado a cinco cuadras del lugar, ya que contaba con sistema cortacorriente, lo que impidió que siguieran avanzando.

Pese a lo anterior, los sujetos lograron sustraer el celular de la víctima y las llaves de su domicilio, hecho que le genera preocupación considerando que el delito ocurrió frente a su casa.

Dos mujeres fueron víctimas del robo de su vehículo

Minutos más tarde, cerca de las 23:30 horas, se cree que la misma banda habría protagonizado una segunda encerrona en la intersección de calle La Frontera con Carmen Lidia, en la misma comuna y a aproximadamente dos kilómetros del primer punto.

En este segundo hecho, las víctimas fueron dos mujeres que se desplazaban en una camioneta. Cuando se encontraban a una cuadra de su destino, fueron interceptadas por la misma camioneta mencionada anteriormente, con cuatro personas en su interior.

A diferencia del primer caso, las afectadas señalaron que los antisociales portaban armas de fuego, las cuales utilizaron para amenazarlas. Una de ellas resultó con una lesión en el cuello producto del forcejeo y por el robo de la cadena de oro que portaba. También se llevaron los teléfonos celulares de ambas.

Tras el hecho, pidieron ayuda a personas del sector y concurrió personal de Seguridad Ciudadana. Luego, realizaron la denuncia en la 22ª Comisaría de Quinta Normal.