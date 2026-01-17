Temporada de incendios: Banco Central explica cómo recuperar el dinero quemado

17 en. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada del verano se incrementa el riesgo de incendios en distintas zonas del país. Por ello, el Banco Central recordó a la ciudadanía que cuenta con un servicio gratuito de análisis de billetes y monedas quemados o dañados por algún siniestro u otro evento accidental.

Lo anterior permite, en caso de comprobarse la autenticidad, que se reembolse el monto que se logre validar dentro del dinero dañado.

¿Cuál es el procedimiento para recuperar el dinero perdido?

Las personas que poseen billetes y/o monedas quemadas por algún siniestro y quieran su reembolso, deben llenar un formulario disponible en el enlace Billetes y Monedas, en la página del BC.

Luego, en la Región Metropolitana, debe acudir al Banco Central de Chile (Agustinas 1180, Santiago). En otras regiones, la entrega se realiza en sucursales bancarias autorizadas, cuya información está disponible también en el enlace Billetes y Monedas.

Este procedimiento es válido tanto para billetes y monedas quemados como dañados por otras circunstancias como inundaciones, aluviones o temporales.

Para lo anterior, el BC recordó a la ciudadanía la importancia de manipular correctamente las piezas dañadas por fuego o exposición a altas temperaturas, para facilitar su revisión y eventual recuperación.