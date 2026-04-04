Esta es la hora oficial en Chile tras el cambio al horario de invierno

04 abr. 2026 - 23:55 hrs.

En las próximas horas se da inicio al cambio de hora en Chile, marcando el comienzo del llamado “horario de invierno”, una medida que cada año genera dudas entre las personas.

A partir de las 00:00 horas del domingo 5 de abril, los relojes deberán ser modificados, dando paso al nuevo huso horario que regirá durante los próximos meses.

Según lo indicado por autoridades, a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, el reloj deberá volver a marcar las 23:00 horas del sábado 4. Esto implica que esa noche se “gana” una hora adicional.

¿Qué hora es en Chile?

Una de las principales consecuencias del cambio de hora es que algunos dispositivos no realizan el ajuste de forma automática, lo que puede generar confusión sobre la hora real.

Para evitar este problema, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dispone de una plataforma en línea donde es posible consultar la hora oficial en tiempo real.

En Chile existe un horario diferenciado entre el territorio continental y el insular. Por ejemplo, zonas como Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez tienen un huso horario distinto al del Chile continental, por lo que es clave verificar la hora según tu ubicación.

¿Dónde consultar la hora exacta?

Para saber la hora oficial tras el cambio al horario de invierno, puedes ingresar al sitio web de “La Hora Oficial” (desde aquí), administrado por el SHOA, donde se actualiza en tiempo real.

Revisar esta información es especialmente importante durante los primeros días del cambio, para evitar errores en actividades, viajes o compromisos programados.

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