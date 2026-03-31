Cambio de hora en Chile: Experto entrega recomendaciones para reducir el impacto en niños

31 mar. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El cambio de hora ya está próximo en Chile. Este domingo 4 de abril comenzará el horario de invierno, lo que implica retrasar los relojes en una hora.

Aunque para los adultos puede parecer un ajuste menor, en niños y niñas el impacto puede ser significativo debido a la sensibilidad de su reloj biológico frente a las variaciones en los ciclos de luz y oscuridad.

Por qué afecta más a los niños

El otorrinolaringólogo y especialista en sueño de Clínica INDISA, Roberto Arias, explica que este tipo de modificaciones puede generar alteraciones importantes.

"El sistema que regula el sueño aún está en desarrollo, por lo que cualquier modificación en los horarios puede generar alteraciones más evidentes que en los adultos. Esto no solo afecta el descanso, sino también su comportamiento y rendimiento diario".

El especialista agrega que los menores de cinco años son especialmente vulnerables ante estos cambios.

"Los más pequeños, especialmente menores de 5 años, son los más vulnerables. Su reloj biológico se ajusta principalmente por señales externas como la luz y los horarios, por lo que este tipo de cambios puede generar mayor desregulación".

Recomendaciones para enfrentar el cambio de hora

Desde la clínica entregaron una serie de medidas para reducir el impacto en los más pequeños del hogar.

Días previos al cambio:

Ajustar la hora de dormir en intervalos de 10 a 15 minutos

en intervalos de Mantener rutinas estables de alimentación y descanso

de alimentación y descanso Favorecer la actividad física durante el día

Durante la semana del cambio:

Exponer a los niños a luz natural en la mañana

Evitar pantallas antes de dormir

antes de dormir Mantener horarios regulares , incluso el fin de semana

, incluso el fin de semana Evitar siestas prolongadas

Finalmente, el especialista enfatiza la importancia de acompañar el proceso de adaptación. "Acompañar a los niños durante estos días y no exigir un rendimiento normal desde el primer momento", cerró.

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