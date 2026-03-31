Prende las luces, activa tu música y se tempera a tu medida: Así funcionan los "hogares terapéuticos" en Chile

31 mar. 2026 - 12:05 hrs.

Las casas inteligentes están dando un paso más allá en su evolución. Lo que antes era solo automatización, hoy se transforma en una experiencia enfocada en el bienestar: hogares capaces de funcionar como verdaderos espacios terapéuticos gracias a la tecnología.

Con una simple acción del usuario, el hogar puede transformarse en un entorno completamente automatizado. Las luces se encienden a una hora programada, mientras el termostato ajusta gradualmente la temperatura para mayor confort.

Al mismo tiempo, un asistente virtual puede alertar si la puerta quedó abierta, mientras la música comienza a sonar y las cortinas se cierran de forma automática, creando un ambiente personalizado y funcional.

Un mercado en expansión con foco en la calidad de vida

Impulsadas por aplicaciones móviles y conexiones inalámbricas como Wi-Fi, estas viviendas permiten gestionar a distancia aspectos clave del entorno, desde la limpieza hasta la calidad del aire, generando ambientes más saludables.

De acuerdo a datos recogidos por Las Últimas Noticias, el mercado de la domótica en Chile y Latinoamérica ya supera los 5.270 millones de dólares y se proyecta que alcance los 9.720 millones al 2033.

Este crecimiento no solo responde a la conectividad de dispositivos, sino también a una creciente preocupación por la eficiencia energética, la seguridad y, cada vez más, el bienestar físico y mental dentro del hogar.

El desarrollo de estas “casas terapéuticas” se basa en la integración de dispositivos conectados mediante el Internet de las Cosas (IoT), que permite que distintos equipos interactúen entre sí a través de internet, Bluetooth u otras tecnologías.

A esto se suma la inteligencia artificial, que potencia ecosistemas digitales capaces de anticiparse a las necesidades de las personas y crear entornos personalizados.

Carlos Schilling, gerente de comunicaciones de Tinero & Ecovacs Chile, destaca que en los hogares chilenos "cada vez es más común ver la integración de dispositivos inteligentes que permiten mantener los espacios limpios sin necesidad de dedicar grandes bloques de tiempo al aseo".

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El funcionamiento de estos hogares se articula a través de plataformas centralizadas como LG ThinQ, Samsung SmartThings o Xiaomi Home.

Estas aplicaciones permiten controlar distintos dispositivos desde un smartphone, integrando funciones que van desde la limpieza automatizada hasta la climatización del hogar.

La importancia de la salud mental

Uno de los aspectos clave de esta evolución es el impacto en la salud mental. En un entorno cada vez más tecnológico, factores como el ruido o la calidad del ambiente pueden afectar directamente el bienestar de las personas.

Por ello, la industria ha desarrollado soluciones que permiten equilibrar la temperatura, mejorar la calidad del aire y generar espacios más tranquilos y confortables.

"Cada detalle, desde el nivel de ruido hasta la eficiencia del filtrado, está pensado para mejorar el bienestar diario de las personas", explica Teresa Cruz, brand manager de Home Appliances Solutions de LG Electronics Chile.

Estos dispositivos incluso pueden “preacondicionar” el hogar antes de la llegada de sus habitantes, transformando la vivienda en un entorno diseñado para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida.