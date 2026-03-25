Apple lanza "Apple Business": ¿En qué consiste y cuándo llega a Chile?

25 mar. 2026 - 19:23 hrs.

La gigante tecnológica de Mountain View, Apple, anunció su más reciente lanzamiento: “Apple Business”, una nueva plataforma digital que integra servicios clave para el crecimiento y la gestión de empresas.

De acuerdo con el comunicado compartido por la compañía y publicado en su sitio web, esta herramienta permitirá administrar de manera unificada dispositivos y servicios como el correo electrónico y el calendario, incorporando soporte para dominios personalizados, además de herramientas avanzadas de control y protección de datos.

Los detalles de Apple Business

Según detalló la propia Apple, la nueva interfaz integrará funcionalidades que anteriormente solo estaban disponibles en Estados Unidos mediante la suscripción Apple Business Essentials. Ahora, estas herramientas estarán al alcance de empresas de cualquier tamaño a nivel global como un servicio gratuito.

La propuesta incluye un panel de administración con una visión global de los dispositivos Apple dentro de las organizaciones, junto con la posibilidad de controlar ajustes de hardware y software de forma remota y centralizada.

La compañía explicó que una de las características distintivas de la plataforma es la integración de los llamados proyectos “Blueprint”, que permiten simplificar la configuración de dispositivos mediante ajustes y aplicaciones preinstaladas.

Esto posibilita que los equipos estén listos para operar desde el primer momento, sin necesidad de intervención del usuario, facilitando así la uniformidad operativa en organizaciones con diversos entornos tecnológicos.

Además, la aplicación asociada a Apple Business permitirá a los empleados instalar aplicaciones laborales, consultar información de contacto de compañeros y solicitar asistencia técnica desde un mismo lugar.

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Beneficios para las organizaciones

Entre sus prestaciones, la plataforma también habilita la adquisición de almacenamiento adicional de iCloud y el acceso a servicios como AppleCare+ for Business. El sistema garantiza la protección de la información empresarial y, al mismo tiempo, resguarda la privacidad del usuario, gracias a la separación criptográfica entre datos personales y laborales en los dispositivos.

Para mejorar la incorporación de empleados, Apple Business permitirá crear cuentas gestionadas automáticamente mediante integración con proveedores de identidad como Google Workspace y Microsoft Entra ID.

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Asimismo, la gestión de equipos se optimizará mediante la creación de grupos según roles o áreas de trabajo, lo que facilitará la asignación de aplicaciones y responsabilidades específicas a cada usuario.

La distribución de aplicaciones empresariales se realizará a través de la App Store y contará con una API para administradores, lo que permitirá a los equipos de TI acceder a datos de dispositivos, usuarios, auditorías y servicios de gestión de dispositivos móviles (MDM), facilitando despliegues a gran escala.

La vicepresidenta de Marketing para Empresas y Educación de Apple, Susan Prescott, declaró que “hemos anunciado las mejores propuestas de Apple para las empresas en una única plataforma sencilla y segura con prestaciones clave para organizaciones de todos los tamaños y sectores, entre ellas la gestión integrada de dispositivos, herramientas de colaboración y nuevas formas de llegar a más clientes”.

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¿Cuándo llega a Chile?

Según informó Apple, a partir del 14 de abril Apple Business estará disponible como servicio gratuito en Estados Unidos y en más de 200 países y regiones, tanto para clientes actuales como nuevos de Apple Business Connect, Apple Business Essentials y Apple Business Manager.

Tras la introducción de esta plataforma única, dichos servicios dejarán de estar disponibles, por lo que los usuarios deberán actualizar sus dispositivos a iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26 para acceder a las nuevas funcionalidades.

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