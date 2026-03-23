¿Tu iPhone se queda sin batería? Este truco permite cargarlo usando otro celular de Apple
- Por Cristian Latorre
Uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios de iPhone es la duración de la batería. Salvo en modelos Pro o Pro Max, muchas veces es necesario tener el cargador o una batería externa a mano, algo que no siempre es posible.
Sin embargo, existe una alternativa poco conocida que permite mantener el dispositivo con carga: usar otro iPhone como fuente de energía.
Cómo cargar un iPhone con otro
Esta función está disponible en modelos que cuentan con puerto USB-C, incorporado desde la serie iPhone 15 en adelante.
Gracias a la carga bidireccional, estos equipos pueden transferirse energía entre sí utilizando un cable.
Eso sí, no cualquier cable sirve. Según el sitio especializado Applesfera, es necesario usar un cable USB-C a USB-C de buena calidad, idealmente original de Apple o certificado MFi (Made For iPhone), ya que permite la correcta transferencia de energía sin adaptadores.
En contraste, los cables Lightning —presentes en modelos anteriores al iPhone 15— no permiten este tipo de carga, puesto que no cuentan con la tecnología necesaria para la comunicación automática entre dispositivos.
Paso a paso para usar esta función
El proceso es simple:
- Conecta un extremo del cable USB-C al iPhone con mayor batería
- Conecta el otro extremo al iPhone que necesita carga
- Automáticamente, los dispositivos detectarán el nivel de batería y comenzará la transferencia de energía
El sistema decide de forma automática qué equipo entrega carga, siempre priorizando al que tiene menor porcentaje. Por ejemplo, si un dispositivo está al 80% y otro al 35%, el primero cargará al segundo hasta equilibrarse o hasta que se desconecten.
Además, aparecerá una notificación en pantalla o en la Dynamic Island confirmando que el proceso está en curso.
¿Qué modelos permiten esta función?
Los iPhone compatibles con carga entre dispositivos son:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
