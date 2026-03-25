¿Es malo cargar el celular toda la noche? Así es cómo debes cuidar la batería

25 mar. 2026 - 17:11 hrs.

Cargar el celular durante la noche es una práctica común tras una jornada de uso intensivo, ya sea por trabajo o redes sociales. Sin embargo, surge la duda: ¿puede afectar la batería del dispositivo?

Actualmente, esta acción no resulta tan perjudicial como en el pasado. Desde aproximadamente 2010, los fabricantes han incorporado sistemas de gestión de energía —conocidos como PMIC— que interrumpen la carga cuando la batería alcanza el 100% o incluso antes, dependiendo del modelo.

No obstante, especialistas advierten que dejar el smartphone conectado toda la noche puede implicar ciertos riesgos si no se consideran algunos factores clave.

¿Qué dicen sobre la carga nocturna?

De acuerdo con el medio especializado Wired, la condición ideal para prolongar la vida útil de las baterías —tanto en teléfonos como en tabletas y otros dispositivos— es mantenerlas entre un 30% y un 80% de carga.

Este rango permite reducir el estrés térmico y químico de las baterías de iones de litio, responsables de alimentar la mayoría de los dispositivos actuales.

Por ello, los expertos recomiendan no cargar el celular todas las noches de forma automática, sino alternar con cargas diurnas más controladas cuando sea posible.

Los riesgos de cargar el celular mientras duermes

Aunque dejar el teléfono cargando durante la noche no representa un problema grave en sí mismo, el lugar donde se carga sí puede marcar la diferencia.

Ubicar el dispositivo debajo de almohadas, mantas o cerca de fuentes de calor puede elevar su temperatura, lo que acelera el desgaste de la batería con el tiempo.

Además, cuando el teléfono alcanza el 100%, el sistema continúa realizando pequeñas recargas para mantener ese nivel, lo que genera un leve estrés térmico constante.

Recomendaciones para cuidar la batería

Para evitar daños a largo plazo, se recomienda activar las funciones de carga optimizada disponibles en la mayoría de los dispositivos actuales. Estas herramientas ralentizan o posponen la carga durante la noche, manteniendo el nivel entre el 80% y el 90% por más tiempo, y completando la carga justo antes de que el usuario despierte.

Asimismo, si es posible desconectar el dispositivo cuando alcanza entre el 90% y el 100%, es una práctica recomendable, especialmente en equipos que tienden a calentarse con el paso del tiempo.

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