Estas son las cuatro aplicaciones que están disponibles a través de Starlink

25 mar. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo avance tendrán los usuarios que pueden conectarse a Starlink en el país, quienes ahora podrán usar algunas aplicaciones de sus smartphones cuando estén haciendo uso de su conexión satelital.



Tras la primera prueba que se realizó en febrero del año pasado, desde el Desierto de Atacama, y luego, en abril, se hizo lo propio desde la Patagonia. En ambas pruebas se pudo conectar un teléfono móvil a los satélites de Starlink para poder enviar un SMS, algo que se ampliará.

Las nuevas aplicaciones que estarán disponibles con Starlink

Desde este 25 de marzo, cuatro nuevas aplicaciones serán compatibles con este sistema: WhatsApp, X, AccuWeather y Google Maps.

"Entel es la primera compañía de telecomunicaciones en habilitar la cobertura satelital directa al celular para el uso de aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X en Latinoamérica", dice Matías del Campo, vicepresidente de Entel.

Además, asegura que Chile se transforma en "el séptimo país en el mundo tras Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Prontamente, también lanzaremos la segunda fase de D2C en Perú".

Esto estará disponible para smartphones comunes compatibles, con vista al cielo despejado y roaming. De acuerdo a Entel, la tecnología opera "en casi todo el territorio continental e insular desde los 58°S hacia el norte, incluyendo Rapa Nui, Juan Fernández y mar territorial (12 millas) (no incluye Antártica; zonas fronterizas pueden tener limitaciones)".

De acuerdo con lo que recoge La Tercera, los clientes de Entel que tienen contratado un plan de $19.990 incluirán WhatsApp para la conexión satelital. Para planes de $23.990 con bolsa de 3GB, funcionarán las 4 aplicaciones compatibles.

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