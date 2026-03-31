Isapres subirán sus precios bases en hasta 3,5%: Revisa cuánto subirá tu plan

31 mar. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta semana, la Superintendencia de Salud informó los resultados del proceso de verificación de la Adecuación Precio Base (APB) 2026 y detalló cuánto subirán los planes de cada Isapre este año.

En concreto, la institución fiscalizó que los precios bases no aumenten más que un 3,5%, ya que opera el techo máximo del Indicador de Costos de la Salud (ICSA) y se verifica para que obtenga validez el alza.

¿Cuánto subirá el plan?

Desde la Superintendencia de Salud informaron que seis Isapres subirán sus precios bases y tres de ellas lo aumentaron al tope máximo. Hasta el 31 de marzo hay plazo para notificar a cada afiliado y el alza se verá reflejada desde mitad de año.

A continuación, revisa por Isapre el porcentaje que subirá tu plan:

Banmédica: 3,5%.

Vida Tres: 3,5%.

Cruz Blanca: 3,5%.

Isalud: 3,2%.

Esencial: 2,1%.

Colmena: 2,0%.

Consalud: 0%.

Nueva Masvida: 0%.

Fundación Banco Estado: 0%.

Cruz del Norte: 0%.

Por otro lado, hasta el 31 de mayo hay plazo para cambiarse de plan o desafiliarse de las instituciones previsionales de salud. Si no estás de acuerdo con el alza, puedes reclamar por los siguientes motivos:

Tu Isapre te informó un porcentaje mayor al que la Superintendencia verificó y autorizó, o mayor al límite máximo del ICSA de 3,5%.

Tienes menos de un año de vigencia en tu plan al 1 de junio de 2026.

No recibiste la notificación por correo electrónico o carta certificada.

Los planes alternativos que te ofreció tu Isapre no son equivalentes en precio al plan que tenías antes del alza.

Puedes hacer el reclamo en todas las oficinas de atención de la Superintendencia de Salud a lo largo de todo el país. También puedes ingresar a www.supersalud.gob.cl en la sección "Ingresar tus reclamos", o haciendo clic aquí.