Cartola Hogar: ¿Cómo la obtengo?

19 may. 2026 - 12:00 hrs.

Para acceder a gran parte de los bonos y beneficios del Estado, las familias deben presentar su Cartola Hogar. Este documento oficial del Registro Social de Hogares (RSH) es fundamental para acreditar el nivel socioeconómico en cualquier trámite.

A través de este certificado, las instituciones públicas pueden verificar el porcentaje de vulnerabilidad de un grupo familiar, ya que resume toda su información y porcentaje de calificación vigente.

¿Cómo se obtiene la Cartola Hogar?

De acuerdo a ChileAtiende, los interesados en obtener este documento cuentan con diversos mecanismos oficiales habilitados por el Estado:

En línea: ingresando al RSH a través del sitio web de la Ventanilla Única Social (pulsa aquí) . Es necesario contar con una Clave Única activa.

ingresando al RSH a través del . Es necesario contar con una Clave Única activa. Videoatención: completando el formulario en la Sucursal Virtual para ser atendido por un funcionario. Se requiere nombre, RUN, cédula de identidad y correo electrónico.

completando el formulario en la Sucursal Virtual para ser atendido por un funcionario. Se requiere nombre, RUN, cédula de identidad y correo electrónico. Presencial: acudiendo a la municipalidad o sucursal de ChileAtiende correspondiente al domicilio. Se debe presentar la cédula de identidad vigente.

acudiendo a la municipalidad o sucursal de ChileAtiende correspondiente al domicilio. Se debe presentar la cédula de identidad vigente. Autoatención: descargando la cartola en los módulos de autoatención disponibles en las oficinas de Fonasa, en municipios que cuenten con este equipo o en los Módulos Express ChileAtiende.

¿Qué información contiene la Cartola Hogar?

Este certificado detalla la situación socioeconómica de una familia frente a las instituciones del Estado. Al emitir el documento, se encontrará la siguiente información clave:

Calificación: el tramo porcentual de vulnerabilidad en el que se ubica el hogar. Es decir, si pertenece al 40%, 60%, 80% o 90% más vulnerable del país.

el tramo porcentual de vulnerabilidad en el que se ubica el hogar. Es decir, si pertenece al 40%, 60%, 80% o 90% más vulnerable del país. Composición familiar: el listado completo de los integrantes que conforman el grupo familiar reconocido, detallando el nombre y RUN de cada uno.

el listado completo de los integrantes que conforman el grupo familiar reconocido, detallando el nombre y RUN de cada uno. Datos de residencia: la dirección exacta y validada de la vivienda en la que reside el grupo familiar.

la dirección exacta y validada de la vivienda en la que reside el grupo familiar. Rango de ingresos: la información consolidada sobre los tramos de ingresos mensuales del hogar, los cuales son calculados en base a los registros del Estado (como el SII, AFP, etc.) y los datos reportados por la familia.

Si se actualizan los ingresos o se suma un nuevo integrante, la información no cambiará de inmediato. La Cartola Hogar se actualizará los primeros días hábiles de cada mes, por lo que se debe esperar al mes siguiente para descargar el certificado actualizado.

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