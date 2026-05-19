¿De qué se le acusa a Jorge Huenchullán? El esquivo werkén de Temucuicui que estaba prófugo y fue detenido este martes

19 may. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de permanecer cerca de cuatro años prófugo de la justicia, Jorge Álvaro Huenchullán Cayul —conocido werkén de la comunidad Temucuicui— fue detenido la madrugada de este martes en medio de la denominada "Operación Tridente", un amplio despliegue policial desarrollado en la Macrozona Sur.

La captura se concretó en la comunidad Temucuicui, en Ercilla, donde equipos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía ejecutaron diligencias pendientes contra distintos investigados vinculados a delitos violentos y crimen organizado en la zona.

La detención ocurre mientras el Ministerio Público ya había presentado una acusación formal en su contra, causa en la que solicita penas que suman 18 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de arma prohibida y tenencia ilegal de municiones.

De acuerdo al documento judicial al que accedió Mega Investiga, la Fiscalía sostiene que "desde el año 2018 en adelante, Jorge Álvaro Huenchullán Cayul, junto a su grupo familiar compuesto por su pareja Carolina Jacqueline Padilla Manquel, los hijos de ésta, Sebastián Ignacio Padilla Padilla, Constanza Alejandra Vivanco Padilla y la pareja de esta última, Kevin Rolando Espinoza Cifuentes, se dedican activamente al tráfico de marihuana en la comuna de Ercilla y alrededores".

La acusación agrega que el grupo realizaba "conjunta y coordinadamente las labores de adquisición de semillas, siembra, construcción de invernaderos que garantizan mayor eficiencia, cultivo, cosecha y secado de la droga al interior de sus domicilios ubicados en la comunidad Temucuicui”.

Clan Familiar

Según la Fiscalía, Huenchullán y su pareja actuaban como "líderes del clan familiar" y "proporcionan los medios y protección para la comisión de los delitos, que van desde la disposición de espacios físicos, como vehículos y teléfonos".

El Ministerio Público asegura que la organización operaba mediante coordinaciones telefónicas para concretar ventas de droga. En ese contexto, relata un episodio ocurrido el 28 de diciembre de 2020, cuando dos compradores viajaron hasta Ercilla para adquirir cannabis sativa. Según el escrito, ambos sujetos “adquirieron 1 kilo 136 gramos de cannabis sativa, droga que fue vendida por Kevin Espinoza Cifuentes, Sebastián Ignacio Padilla Padilla y Constanza Alejandra Vivanco Padilla”.

Posteriormente, esos compradores fueron interceptados por personal de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI en Collipulli mientras transportaban la droga, procedimiento que derivó en condenas previas en otra causa judicial.

Drogas y municiones

A partir de esa investigación, el 7 de enero de 2021 la PDI ingresó al domicilio del clan familiar en Temucuicui. Allí —según la acusación— se hallaron drogas, dinero en efectivo, municiones y armas.

El documento sostiene que en el inmueble "se encontraron 3 invernaderos de 15x6 metros aproximadamente cubiertos con nylon”. En el primero había "100 plantas entre 20 y 2.20 mts. en proceso de crecimiento”; en el segundo "200 plantas" y en el tercero otras “200 plantas” de cannabis con sumidades floridas.

La Fiscalía también afirma que en distintas dependencias del predio se encontraron marihuana en proceso de secado, además de un revólver calibre .22 con el número de serie borrado y múltiples municiones. En total, el persecutor sostiene que fueron incautados “12 kilos 705.62 gramos de marihuana y 500 plantas de marihuana”.

Junto con ello, el Ministerio Público plantea que el grupo logró adquirir bienes de alto valor patrimonial gracias a la actividad ilícita investigada. La acusación enumera vehículos como una Toyota RAV4 avaluada en más de $18 millones, un Subaru XV de más de $13 millones y una Toyota Hilux utilizada por Huenchullán.

Uno de los puntos que llama la atención en la acusación es que la Fiscalía afirma que “como grupo familiar poseen una camioneta marca Kia, modelo Frontier, color blanco, año 2019”, la que aparece inscrita “a nombre de Martina Pascale Carrasco González (…) de 6 años de edad”.

En su presentación, la Fiscalía además sostiene que respecto de Huenchullán concurren agravantes penales, entre ellas "haber sido condenado previamente por delito de la misma especie".

Finalmente, el persecutor Enrique Vásquez Inostroza solicitó una pena de 10 años y un día por tráfico ilícito de drogas, 5 años por tenencia ilegal de arma prohibida y otros 3 años por tenencia ilegal de municiones, además de multas, comiso de especies y costas.