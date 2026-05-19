El video de Kel Calderón que desató rumores por un posible compromiso

19 may. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Kel Calderón compartió un video en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por la manera en que presentó una importante propuesta relacionada con su vida personal.

En el registro, la influencer comenzó relatando que había recibido una invitación que, según dijo, no podía rechazar y que incluso cambiaría su vida "para siempre".

El video generó distintas reacciones porque inicialmente parecía tratarse de un anuncio de matrimonio junto a su pareja, el chef Renzo Tissinetti.

Esto ocurrió además pocos días después de que ambos compartieran imágenes desde Cancún, México, y luego de que Kel publicara una fotografía mostrando un anillo junto a la frase "Para siempre".

El relato que confundió a sus seguidores

"Bueno, como saben, hace unos días me hicieron una propuesta muy heavy", comenzó diciendo Kel Calderón en el video publicado en sus plataformas digitales.

Luego agregó: "Una propuesta que no me dio para decir que no, que emociona un montón compartirlo con ustedes, porque es raro, pero es algo que yo siempre dije que nunca iba a hacer, que era algo que no era para mí".

A medida que avanzaba el registro, la influencer continuó entregando detalles que hicieron pensar a muchos usuarios que se trataba de un compromiso matrimonial.

"Porque este anillo, este anillo es de la nueva colaboración entre Hellmann’s y la NBA", señaló finalmente en el registro, revelando que el supuesto anillo correspondía en realidad a una campaña publicitaria.

Pese a esto, hubo un comentario que cambió el tono del anunció: "El anillo se viene sí o sí", fue el comentario que generó cientos de likes y reacciones, escrito por Renzo Tissinetti, pololo de Calderón hace más de tres años.

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El comentario de Renzo Tissinetti

El contenido fue compartido en tono de humor y generó comentarios en redes sociales debido a la forma en que la influencer construyó el relato antes de revelar el verdadero motivo de la publicación.

En el video también apareció una referencia a su relación con Renzo Tissinetti. La hija de Raquel Argandoña lleva más de tres años pololeando con el chef.

Pese a que ambos han declarado que aún no tienen planes de casarse, el comentario podría significar un cambio en esta situación. "Ooooh ya salio la verdad de esto!", comenzó Tissinetti.

"Bueno, el anillo se viene sí o sí", confesó. Y agregó "pero primero vamos a disfrutar final de la NBA".

La publicación mantuvo el formato de una supuesta propuesta importante relacionada con la pareja hasta el final del registro, momento en que se dio a conocer la colaboración comercial entre ambas marcas.

En el registro también se aprecian diversas vestimentas e implementos deportivos, adelantando así la colaboración entre la NBA y Hellmann's, firma con la que Kel Calderón ya ha realizado colaboraciones anteriormente.

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