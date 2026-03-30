Hipoglucemia: Conoce los síntomas de la enfermedad que derivó a la muerte de Eduardo Cruz-Johnson

30 mar. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado domingo se dio a conocer el sensible fallecimiento del exconductor de noticias Eduardo Cruz Johnson. El recordado comunicador padecía de diabetes y murió a causa de una hipoglucemia.

Dicha afección ocurre principalmente por un desequilibrio entre la insulina, alimentación y actividad física, por lo que es muy común en pacientes con diabetes.

La hipoglucemia es una enfermedad en la que el nivel de azúcar (glucosa) en sangre está muy por debajo del rango normal. Normalmente, ocurre cuando el cuerpo agota la reserva de glucosa —que funciona como la principal energía del cuerpo— o cuando esta se ve alterada por factores externos.

Ante cualquier duda, malestar o síntoma. Acuda al centro de salud más cercano para recibir una atención adecuada y basada en su historial médico.

Principales causas y síntomas de la hipoglucemia

Las causas más frecuentes que producen la hipoglucemia tienen relación con administrar de forma incorrecta las dosis de insulina a una persona con diabetes o hacerlo fuera del horario correspondiente. También, con la falta de alimentación o la realización excesiva de ejercicio o esfuerzo físico.

Otras causas asociadas a la enfermedad pueden ser el consumo de alcohol y otros problemas de base como enfermedades hormonales y hepáticas. Aunque esta afección es usual en personas con diabetes, también se puede dar en personas que no la padezcan.

Glucómetro que indica bajo nivel de azúcar en sangre. Freepik

Los síntomas más conocidos cuando los niveles de glucosa disminuyen demasiado pueden ser físicos, neurológicos y emocionales o conductuales y pueden ser leves-moderados o graves.

Síntomas físicos: Temblores, sudoración fría, palidez, taquicardia, hambre, dolor de cabeza y náuseas.

Temblores, sudoración fría, palidez, taquicardia, hambre, dolor de cabeza y náuseas. Síntomas neurológicos o cognitivos: Mareos, visión borrosa o doble, debilidad, fatiga, hormigueos en algunas partes del cuerpo como labios y lengua.

Mareos, visión borrosa o doble, debilidad, fatiga, hormigueos en algunas partes del cuerpo como labios y lengua. Síntomas emocionales o conductuales: Irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, confusión, comportamiento inusual o agresivo.

Cuando son casos leves o moderados, el paciente puede estar en capacidad de responder a los síntomas y tratar de acceder a alguna fuente de azúcar (jugos o dulces, por ejemplo). Pero si es grave, la persona puede quedar incapacitada para atender sus síntomas, presentando desorientación severa o convulsiones.

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