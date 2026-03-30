Copago Cero de Fonasa: ¿Quiénes pueden acceder?

30 mar. 2026 - 16:00 hrs.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) constituye una base fundamental para el sistema de salud de la ciudadanía.

Las condiciones que se aplican a sus asociados suelen estar ancladas a los tramos que estos ocupen. Sin embargo, hay preceptos que aplican a todos los afiliados.

¿Quienes pueden acceder al Copago Cero de Fonasa?

Según el sitio web oficial, todas las personas que pertenecen a Fonasa tienen acceso al Copago Cero y, por consiguiente, a la gratuidad en todas sus atenciones en la Red Pública de Salud.

Esta red incluye hospitales públicos, Cesfam, SAPU, Centro de Referencia de Salud/CRS, Centro de Diagnóstico y Tratamiento/CDT.

Fonasa se hace cargo del pago de tales atenciones médicas ocupadas por sus afiliados.

Tratamientos gratuitos

Tanto los medicamentos como las prótesis que necesiten los afiliados a Fonasa también tienen costo cero. Esto mientras los requerimientos estén incorporados en los tratamientos indicados por los médicos que los atendieron en la Red Pública.

Cabe destacar que los procedimientos de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) y las personas que se hospitalizan en pensionados, al corresponder a la Modalidad Libre Elección, no son parte de esta medida.

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