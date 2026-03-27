Bono Pad para estudio de la apnea de sueño: ¿Cuánto paga el usuario?

27 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Pad para el estudio de la apnea de sueño permite a quienes sospechan padecer esta condición de salud, tener un diagnóstico oportuno.

De acuerdo con Fonasa, la apnea de sueño es un trastorno común en el que la persona hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el período de descanso.

¿Cuánto paga el usuario por este Bono Pad?

Para acceder al bono PAD para estudio de la apnea de sueño, el usuario paga un monto de $188.750. El total del valor de esta prestación de salud es de $377.500.

El copago de este beneficio incluye la realización de los exámenes necesarios para el diagnóstico de este síndrome.

Entre las pruebas que suelen realizarse están la polisomnografía, monitoreo de electroencefalograma, monitoreo electrocardiográfico, monitoreo de apneas y electronistagmografías, monitorización saturación de O2 durante el sueño y todos los insumos necesarios.

También se completa la entrega de los resultados del examen y se cubren los honorarios del equipo profesional y/o técnico que se requiera. Asimismo, se incluyen los valores del día cama, medicamentos y todas las prestaciones necesarias para otorgar el estudio.

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