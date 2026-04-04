Caos en mall de Santiago por convocatoria que prometía regalar dinero: Hay lesionados y centro comercial evalúa acciones legales

04 abr. 2026 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos de tensión, desorden y miedo vivieron decenas de personas durante la jornada de este sábado en el Mallplaza Vespucio de La Florida, luego de una convocatoria masiva difundida a través de redes sociales que terminó con disturbios al interior del centro comercial.

La actividad, que prometía la entrega de dinero por parte de influencers, no contaba con autorización del recinto y dejó tanto a clientes como a trabajadores lesionados.

Actividad no estaba autorizada

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Mallplaza Vespucio, el llamado se realizó durante la jornada del viernes mediante plataformas digitales, invitando a las personas a concurrir al centro comercial para participar de una instancia en la que se lanzaría dinero durante un periodo acotado de tiempo.

Desde la administración del mall enfatizaron que la actividad no fue autorizada ni coordinada, ni existe vínculo alguno con el grupo que promovió la convocatoria.

Pese a ello, y previendo una posible llegada masiva de personas, el recinto reforzó sus equipos de seguridad y coordinó la presencia de paramédicos y brigadistas, con el objetivo de resguardar la seguridad de los visitantes. Sin embargo, durante el desarrollo de esta actividad no autorizada, se registraron incidentes que derivaron en personas lesionadas, tanto clientes como colaboradores, quienes fueron apoyados para realizar las denuncias correspondientes ante Carabineros.

"La gente estaba alborotada"

Una testigo que se encontraba trabajando en un stand del mall relató el caos vivido durante los momentos más críticos. “La gente estaba totalmente alborotada. Tiraron sillas, tiraron mesas, casi me tiran el stand también”, señaló.

Según su testimonio, el ambiente se volvió rápidamente hostil, obligando a los locatarios a proteger sus espacios y pertenencias. “Tuvimos que poner cosas enfrente y mi compañero tuvo que guardar sus cosas, porque había todo tipo de personas y teníamos la incertidumbre de si nos iban a robar o venir en montón y llevarse las cosas”, explicó.

La testigo también manifestó su preocupación por la diversidad de personas que se encontraban en el lugar durante el desorden. “Había personas en silla de ruedas, había niños. En uno de los videos se escucha a un niño gritando. No fue una experiencia bonita”, relató.

Respecto a la entrega de dinero, confirmó que sí llegó a concretarse, pero en montos bajos. “Se alcanzó a entregar dinero, pero por persona creo que fue mil o dos mil pesos”, dijo, cuestionando el real sentido de la convocatoria.

Mallplaza evalúa acciones legales

Desde Mallplaza señalaron que se encuentran evaluando acciones legales por lo ocurrido y recalcaron que la concertación de eventos a través de redes sociales es un fenómeno que han venido observando desde hace algún tiempo.

En ese sentido, indicaron que están trabajando en procedimientos para abordar este tipo de situaciones, además de mantener mesas de trabajo periódicas con los colaboradores de tiendas, con el fin de socializar protocolos y lineamientos de acción ante eventos de riesgo.

Finalmente, el centro comercial lamentó los hechos ocurridos y reiteró que la seguridad de sus visitantes y trabajadores es una prioridad, condenando cualquier actividad que ponga en peligro la integridad de las personas.

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