Se aproxima gran cantidad de lluvia a Santiago: Centro meteorológico noruego anuncia hasta 35 mm la próxima semana

27 en. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

El centro meteorológico noruego YR anunció un pronóstico de lluvia para la primera semana de febrero en Santiago, pudiendo registrarse hasta 35 milímetros de precipitaciones solo durante una jornada.

El organismo detalló que el evento climático se registrará el miércoles 4 de febrero, día en que la temperatura tendrá un descenso, llegando a una máxima de tan solo 19°C.

Lluvia para la primera semana de febrero

Según el pronóstico, entre las 09:00 y 15:00 horas de ese día caerían aproximadamente 12 milímetros en la capital, pero lo más abundante sería en horas de la tarde noche.

Lo anterior, ya que entre las 15:00 y las 21:00 horas se esperan 23 milímetros, por lo que se totalizarían 35 en Santiago, mientras que en zonas como Lo Barnechea y Las Condes, se podrían totalizar hasta 44 mm de lluvia durante todo el día.

Respecto al viento, este no tendría mayor variación y se mantendría leve durante gran parte de la jornada.

