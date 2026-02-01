Alerta Roja por incendio forestal en Collipulli: Un rayo cayó al interior de la Reserva Natural Malleco
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja este domingo 1 de febrero por un incendio forestal que se desarrolla en la comuna de Collipulli, en la región de La Araucanía.
¿Qué se sabe del incendio forestal en Collipulli?
El siniestro se inició por la caída de un rayo que afectó a dos árboles muertos en pie al interior de la Reserva Natural Malleco.
La superficie preliminar afectada es de 0,01 hectáreas.
"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", señaló el organismo.
