Bono Útiles Escolares: Estos son los materiales más destacados que contienen los kits

El Bono Útiles Escolares es un beneficio no monetario que se otorga en distintos niveles educativos en todo el territorio nacional.

A través de esta iniciativa se busca suministrar de las herramientas necesarias para el desarrollo del aprendizaje y la formación académica.

Según ChileAtiende, el programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) no es postulable y la distribución suele empezar los últimos días del mes de febrero.

¿Cuáles son los materiales más destacados de los kits?

Los materiales varían de acuerdo a los kits, pues están diseñados por el nivel educativo en el cual se entregan. Estos son los grupos:

Educación parvularia: Incluye cola fría, lápices de cera, lápices de colores, plasticina, adhesivo en barra, bloc de dibujo, tijera, témperas (en colores blanco, rojo, azul y amarillo), papeles surtidos, pinceles, lápices y marcadores.

Primer Ciclo (1º a 4º Básico): Incluye cuadernos (college y universitario), bloc de dibujo, témperas, pincel, lápiz grafito, adhesivo en barra, goma de borrar, sacapuntas, regla y lápices colores.

Segundo Ciclo A (5º a 7º Básico): Consta de bloc de dibujo, lápices colores, goma de borrar, lápices (de pasta y grafito), cuaderno universitario, regla y sacapuntas.

Set Segundo Ciclo B (8º Básico): Consta de todo lo del kit de segundo ciclo A, pero añade una calculadora científica.

Set Educación Media: Tiene cuadernos universitarios, lápices, portaminas, minas, regla y corrector.

Set Educación Adulta: Incluye un cuaderno universitario para adultos, lápices (de pasta y grafito), regla y corrector.

Set de Artes y Manualidades: Este set está destinado a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales e incluye artículos como adhesivos en barra, bloc de dibujo, cartón corrugado, cartulina, goma y varios tipos de papel. También tiene cola, sisal, lápices (de cera y colores), marcadores, plastilinas, tijera y set de geometría.

Todos los materiales contemplados por esta iniciativa gubernamental son complementarios a la lista recomendada anualmente por los centros educativos.

