Bono Útiles escolares: ¿Quiénes reciben el kit?

20 en. 2026 - 11:00 hrs.

Los kits del Programa de Útiles Escolares (PUE) es un beneficio otorgado todos los años por medio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a estudiantes del total del territorio nacional.

Según información oficial, el programa ofrece un apoyo complementario al material solicitado por las escuelas a los alumnos.

¿Quiénes reciben el kit del Bono Útiles escolares?

El Kit del Bono Útiles Escolares es un aporte no monetario que se entrega a los alumnos de diferentes niveles educativos, como educación prebásica, básica, media y especial, siempre que estos cumplan con los requisitos.

Este se entrega automáticamente a todos los estudiantes matriculados en establecimientos públicos en los ciclos básica, media, adulta y educación especial.

La norma incluye a alumnos de entes municipales, de corporaciones municipales, DAEM, Servicios Locales de Educación (SLEP) y administración delegada.

La entrega también aplica para estudiantes de establecimientos particulares subvencionados adscritos a gratuidad, definidos según el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM).

¿Cómo son los sets?

Los sets de esta iniciativa vienen diseñados de acuerdo al nivel educativo del beneficiario. Los de los más pequeños, según Junaeb, incluyen cuadernos, lápices, plasticina, témperas y más.

Conforme avanzan en grado se incluyen otros implementos como reglas, bolígrafos, calculadoras científicas, cartulinas y más.

Se espera que en el año 2026 se beneficie a cerca de 2 millones de estudiantes con este programa. Su propósito es garantizar el acceso a las herramientas básicas para la formación académica.

