No se trata de Mía Ignacia: Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden al presentar a una nueva integrante de su familia

07 feb. 2026 - 18:57 hrs.

Hace una semana, Emilia Dides y Sammis Reyes emocionaron a todos sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primera hija, Mía Ignacia Reyes Dides, una bebé a quien presentaron como su "princesa".

El anuncio se realizó mediante una emotiva publicación de Instagram, en donde además no pasó desapercibido el torso desnudo con el que el exjugador de la NFL le dio la bienvenida a su hija.

La nueva integrante de la familia Reyes Dides

Sin embargo, los Emilia y Sammis siguen sorprendiendo. La tarde del viernes, la pareja presentó a "la nueva integrante de nuestra familia", quien desde ahora acompañará a la pequeña Mía.

A través de un video, en el que utilizaron un audio viral de TikTok, la exMiss Chile y el deportista mostraron a su nueva mascota: una pequeña perrita que se unirá a esta nueva etapa que están iniciando como padres.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios y buenos deseos. "Que hermoso ver crecer a la bebé con su hermana perruna", "Creí que era la bebé" o "Felices los 4", fueron parte de los mensajes.

Mientras disfrutan de sus primeros días como padres, Emilia y Sammis demostraron una vez más que son una de las parejas más queridas del espectáculo criollo, tal como lo evidencia el cariño que reciben en sus publicaciones.

