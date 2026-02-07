Otakin revela el monto que donó para los damnificados por los incendios forestales: "Fue devastadora la situación"

07 feb. 2026 - 14:15 hrs.

El inicio de este 2026 ha estado marcado por grandes noticias; una de ellas fue la serie de incendios forestales que devastaron la zona centro-sur, destacando las localidades de Lirquén y Punta de Parra en la región del Biobío.

El participante de "El Internado" Rodrigo Fernández, más conocido como "Otakin", fue uno de los tantos influencers que brindó ayuda a los damnificados por los siniestros.

Otakin, quien es oriundo de Hualpén, decidió comprar 16 viviendas junto a otros influencers y también realizó una importante donación: la mitad de las ganancias que generó en el encierro de Mega.

Otakín revela el monto que donó para los damnificados de los incendios forestales

"Estaba preocupado solamente de llegar y que la ayuda llegara directamente a la gente. Fue heavy, fue horrible (...) Fue devastadora la situación, pero siempre con la esencia y un poquito de humor la gente era muy feliz", comentó Otakin en conversación con LUN.

El también apodado "antiinfluencer" reveló que donó $11 millones, monto que es la mitad de lo que ganó tras su participación en "El Internado". La otra mitad será usada para su matrimonio.

"Teníamos una cuenta de donaciones donde yo transferí ese monto, que fue lo que pude donar. Nunca creí que podía tener tanto y para dar", concluyó Otakin en conversación con el medio citado.

