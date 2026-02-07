Niño de 6 años en estado grave tras ataque de jauría de perros en Punta Arenas: Su madre también fue herida al rescatarlo

07 feb. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento ataque ocurrido en Punta Arenas, región de Magallanes, dejó a un niño de 6 años con lesiones de extrema gravedad, hecho que ha generado profunda preocupación entre vecinos del sector norte de la ciudad.

El menor fue atacado por una jauría de seis perros en el acceso a su vivienda ubicada en el pasaje Anubis, en las cercanías de la Ruta 9 Norte.

Menor herido en ataque de jauría de perros

De acuerdo con los antecedentes conocidos, los animales provocaron múltiples heridas en distintas zonas del cuerpo del niño. En medio de la emergencia, su madre intentó intervenir para rescatarlo, utilizando una bicicleta para ahuyentar a los perros, instancia en la que también resultó herida tras sufrir mordeduras en las piernas.

El menor permanece internado en el Hospital Clínico de Magallanes con diagnóstico reservado y bajo atención médica especializada.

A raíz de la gravedad del ataque, debió suspender un viaje deportivo a Perú, país en donde participaría representando a Punta Arenas en calidad de futbolista.

Tras lo ocurrido, residentes del sector denunciaron que la presencia de perros abandonados se ha transformado en una problemática creciente, con la conformación de jaurías consideradas peligrosas.

Aseguran haber realizado reiterados llamados a la Municipalidad de Punta Arenas sin obtener soluciones, advirtiendo que se trata de una tragedia que pudo haberse evitado.

