"Oye, Ibai...": Emilia Dides se une a la divertida parodia viral de Sammis Reyes

El anuncio de Emilia Dides y Sammis Reyes sobre la llegada de su primer hijo se ha visto opacado por las polémicas que han enfrentado en los últimos días. Sin embargo, no todo ha sido negativo, y es que en el caso del exdeportista, se volvió viral en redes sociales gracias a un divertido trend.

Durante sus vacaciones en Emiratos Árabes Unidos, Reyes compartió un video en el que se ofrece ante el streamer español Ibai Llanos como uno de los influencers interesados en participar en la Velada del Año 2026, el exitoso evento de boxeo que ha alcanzado récords de audiencia.

Emilia Dides se une a la divertida parodia viral de Sammis Reyes

"Oye, Ibai, yo me sumo a la velada el otro año… ¿Nos vemos?", preguntó en el clip con actitud desafiante. Lo que no esperaba era que los usuarios se rieran de esta auto invitación y, además, parodiaran el video usando un filtro que exagera los rasgos.

Quien no quiso quedarse fuera de la dinámica fue Emilia, su pareja. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un registro en el que le pide a Sammis: "enséñame a hacer el 'oye, Ibai'…", con el objetivo de crear su propia versión.

La cantante cumplió su palabra y, en un nuevo post, se sumó a la tendencia con una imitación que ya ha generado varias reacciones. "Me sale mejor", escribió Emilia, dejando ver que también se toma con humor la parodia.

Cabe destacar que algunos chilenos, como Shelao y Germán Garmendia, ya han participado en combates de boxeo en ediciones anteriores. Este 2025, en cambio, no hubo representantes locales, por lo que habrá que esperar para ver si Sammis u otro creador de contenido se suma al reto.

